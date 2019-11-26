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Павел Деревянко на полгода впал в депрессию после роли стриптизера

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Актер заявил, что долгое время ходил вялый, и ужасно себя чувствовал.

Российский актер Павел Деревянко стал новым гостем программы Юрия Дудя "вДудь" на YouTube. Во время беседы с журналистом он, в частности, рассказал о непростых съемках в фильме "Счастливый конец" (2010), где Деревянко сыграл стриптизера.

Артист заявил, что перенял характер своего героя, что напугало и расстроило его. После этой роли у Деревянко наступила "жесточайшая депрессуха".

"Меня больше не было, полгода я вот ходил вялый и ужасно себя чувствовал", - вспомнил актер.

Павел рассказал, что эти полгода он не работал. Ситуацию усугубило то, что фильм не понравился продюсеру. "Ты столько работал, получил такие жесткие последствия после него, ты в депрессии, еще и фильм не вышел", - негодовал Деревянко.

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Видео: YouTube / вДудь

Теги: вдудь, павел деревянко, юрий дудь
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

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