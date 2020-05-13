Прилепин рассказал Собчак, за что не любит ее мужа

Телеведущая отметила, что не в ответе за действия и высказывания своего супруга.

Новым гостем шоу "Осторожно, Собчак" стал писатель и публицист Захар Прилепин, который с декабря 2018 года занимает должность заместителя худрука по литературной части МХАТа имени М. Горького. Ролик появился на YouTube-канале телеведущей.

Одной из тем разговора стала неприязнь Прилепина к режиссеру Константину Богомолову (мужу Ксении Собчак) и его отцу, кинокритику Юрию Богомолову. Писатель рассказал, что 10 лет терпел наезды со стороны папы и сына.

"Папа меня зовет фашистом, что таковым не является. Зачем он так меня называл — непонятно. Потом еще сын тоже к этому приступил", - пожаловался Прилепин.

В свою очередь телеведущая вспомнила высказывание Иосифа Сталина, который считал, что сын за отца не отвечает. Собчак заявила, что также не в ответе за действия и высказывания своего супруга.

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Фото: скриншот программы "Осторожно, Собчак"