Упавший в Мойку автобус был технически исправен

Экспертизу завершили, ее выводы приобщены к уголовному делу.

Автобус, который упал в реку Мойку в Петербурге 10 мая, был технически исправен. Соответствующими результатами экспертизы поделилась "Фонтанка" 17 мая.

Так, результаты исследований исключили версию водителя Рахматшоха Курбонова о том, что тормозная система неисправна. Экспертизу завершили, ее выводы приобщены к уголовному делу.

Напомним, автобус с пассажирами упал с Поцелуева моста 10 мая. Из транспортного средства вытащили девять человек, погибли семеро.

До 10 июля 2024 года отправлен в СИЗО начальник автоколонны компании-перевозчика ООО "Такси" Джахангир Халилов. Он частично признал вину по делу об оказании небезопасных услуг, повлекших смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Фото: пресс-служба Смольного