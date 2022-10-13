Мужчину отправили в психиатрическую больницу за поджог военкомата на Сизова

Его поместили в психиатрическую больницу на 30 дней для производства стационарной психиатрической судебной экспертизы.

Приморский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия о помещении в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь, в отношении В. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.205 УК РФ (Террористический акт), уточнили в объединенной пресс-службе городских судов.

Недавно мужчина пытался поджечь военкомат на улице Сизова.

Процесс проходил в закрытом режиме. Суд ходатайство следствия удовлетворил. В. поместили в психиатрическую больницу на 30 дней для производства стационарной психиатрической судебной экспертизы.

Фото: Piter.tv