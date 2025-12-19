Эксперты не завершили экспертизу по делу убитого 9-летнего Паши

Тело похищенного в Петербурге школьника пока не передано семье.

В Петербурге и Ленинградской области продолжается расследование обстоятельств гибели 9-летнего Паши, похищенного в городе и убитого в Ломоносовском районе. По состоянию на 6 февраля 2026 года тело ребенка еще не передано родственникам. Причина смерти официально не установлена, судебно-медицинское исследование не завершено.

По данным источника, специалисты продолжают комплекс экспертиз, необходимых для процессуальных решений. До окончания исследований выдача тела семье невозможна. Параллельно родственники мальчика завершили сбор средств на организацию похорон и установку памятника. Общая сумма превысила 800 тысяч рублей, сбор закрыт.

Бабушка Паши сообщила, что после публикаций о трагедии семья столкнулась не только с поддержкой, но и с агрессивными комментариями в социальных сетях. В связи с этим комментарии под записями были закрыты. Мать ребенка удалила свой аккаунт в социальной сети вскоре после того, как тело мальчика было обнаружено в Яльгелево.

С полной хронологией трагедии можно ознакомиться в нашем материале.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области