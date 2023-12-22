Стало известно, какую сумму выплатят родственникам погибших в ДТП на Поцелуевом мосту

Отмечается, что у ООО "Такси" заключен договор ОСГОП с СПАО "Ингосстрах".

Родственники пассажиров, погибших в результате падения автобуса с Поцелуева моста в Мойку в Петербурге, получат страховые выплаты в размере 2,025 млн рублей. Об этом 13 мая пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на Национальный союз страховщиков ответственности (НССО).

Близкие родственники погибших и пострадавшие пассажиры автобуса, попавшего в ДТП в Санкт-Петербурге, имеют право на страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Евгений Уфимцев, президент НССО

Отмечается, что у ООО "Такси" заключен договор ОСГОП с СПАО "Ингосстрах".

Напомним, трагедия в Петербурге произошла 10 мая. По предварительным данным, водитель потерял управление и протаранил ограждение. Спасателям удалось достать из салона всех пассажиров, однако выжили лишь двое.

Ранее мы рассказывали о том, что начальник водителя автобуса, упавшего в Мойку, арестован до 10 июля.

Фото: пресс-служба Смольного