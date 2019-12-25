Упавший в Хабаровском крае Су-57 самопроизвольно вошел в спираль

Журналисты узнали подробности крушения самолета.

Упавший в Хабаровском крае Су-57 самопроизвольно вошел в крутую нисходящую спираль. При этом самолет начал двигаться по винтовой траектории с креном и потерей высоты. Инцидент с отказом системы управления произошел на высоте в 8 тысяч км. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на собственный источник в отрасли самолетостроения.

Известно, что пилот пытался перевести самолет в горизонтальный полет в ручном режиме. Однако его действия на воздушное судно не повлияли. В результате летчику пришлось катапультироваться. Он принял это решение на высоте в 2 тысячи км. Этот показатель считается критическим. Су-57 сначала начал быстро снижаться, а после - стремительно падать.

Ранее Piter.tv писал о том, что причиной аварии Су-57 стал отказ в системе управления самолетом.

Видео: YouTube/Airguardian, Mparovios3000, Techreporter.ru, T24