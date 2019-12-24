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Причиной аварии Су-57 стал отказ в системе управления самолетом

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Источники раскрыли предварительную версию крушения самолета.

Причиной аварии Су-57 стал отказ в системе управления самолетом. По информации источника, сбой произошел в управлении хвостовым оперением. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на двух источников в оборонно-промышленном комплексе. Следует отметить, что это первая авария с участием истребителя данного вида.

Пилоту самолета пришлось катапультироваться из пострадавшего воздушного средства. Он не получил значительных травм, как и объекты на земле. В ближайшее время мужчина направится домой из больницы.

В момент падения аварийная система самолета сработала  штатном режиме. Крушение произошло в 111 километров от аэродрома базирования в Комсомольске-на-Амуре. Специальная комиссия разберется в обстоятельствах произошедшего.

Ранее Piter.tv писал о том, что под Хабаровском из-за ДТП сгорели заживо водитель и пассажир.

Видео: YouTube/Airguardian, Mparovios3000,Techreporter.ru,T24

Теги: истребитель, су-57, хабаровск
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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