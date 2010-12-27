В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

Пилот истребителя успел катапультироваться.

В Хабаровском крае потерпел крушение истребитель Су-57.

Истребитель Т-50 (Су-57), предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей, потерпел крушение и упал в тайгу в Хабаровском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Камсомольска-на-Амуре. Сообщается, что истребитель потерпел крушение во время испытательного полета. Пилот успел катапультироваться и не пострадал. За ним вылетал вертолет Ми-8.

Разбившийся истребитель принадлежал авиастроительному заводу в Комсомольске-на-Амуре.

Фото:ok.ru