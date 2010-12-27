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В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Сегодня, 8:03
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В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

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Пилот истребителя успел катапультироваться.

В Хабаровском крае потерпел крушение истребитель Су-57.

Истребитель Т-50 (Су-57), предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей, потерпел крушение и упал в тайгу в Хабаровском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Камсомольска-на-Амуре. Сообщается, что истребитель потерпел крушение во время испытательного полета. Пилот успел катапультироваться и не пострадал. За ним вылетал вертолет Ми-8.

Разбившийся истребитель принадлежал авиастроительному заводу в Комсомольске-на-Амуре.

Фото:ok.ru

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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