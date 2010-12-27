Под Хабаровском из-за ДТП сгорели заживо водитель и пассажир

Сегодня ночью, на 16 декабря, под Хабаровском в ДТП погибли водитель и пассажир "Тойоты Краун".
Региональное отделение МВД России по Приморскому краю сообщает, что ДТП произошло в темное время суток на 2 километре автодороги Хабаровск - Владивосток - Тавричанка. На скользком асфальтовом покрытии из-за погодных условий водитель иномарки не справился с управлением и вылетел в кювет, после чего загорелся. Водитель и пассажир скончались на месте.
Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.
По факту автоаварии полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия, а также личности погибшего экипажа Тойоты. Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято решение в соответствие с российским законодательством.
УМВД России по Приморскому краю
Сегодня ранее: В Пензе в массовом ДТП погиб 4-летний мальчик (видео)
Фото: УМВД РФ по Приморскому краю
Обсуждение ( 0 )