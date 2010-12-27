Под Хабаровском из-за ДТП сгорели заживо водитель и пассажир

Появились подробности смертельного ДТП на 2 километре трассы Хабаровск-Владивосток-Тавричанка.

Сегодня ночью, на 16 декабря, под Хабаровском в ДТП погибли водитель и пассажир "Тойоты Краун".

Региональное отделение МВД России по Приморскому краю сообщает, что ДТП произошло в темное время суток на 2 километре автодороги Хабаровск - Владивосток - Тавричанка. На скользком асфальтовом покрытии из-за погодных условий водитель иномарки не справился с управлением и вылетел в кювет, после чего загорелся. Водитель и пассажир скончались на месте.

Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.

По факту автоаварии полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия, а также личности погибшего экипажа Тойоты. Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято решение в соответствие с российским законодательством. УМВД России по Приморскому краю

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Фото: УМВД РФ по Приморскому краю