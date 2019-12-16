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В Пензе в массовом ДТП с 5 автомобилями погиб ребенок

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В сети опубликовано видео жутких последствий ДТП, в котором погиб 4-летний мальчик.

 

В Пензе в массовом ДТП погиб 4-летний мальчик.

Сообщается, что ДТП произошло накануне вечером, 15 декабря, на 627 километре трассы "Урал". У Арбековского поста ГИБДД на регулируемом перекрестке произошло столкновение 5 автомобилей. На перекрестке столкнулись "Яндекс.Такси" (Renault Sandero),  Nissan X-Trail, Toyota, Opel Astra и ВАЗ 2114. 

За рулем отечественного автомобиля была женщина. С тяжелыми травмами она госпитализирована в больницу. Ее маленький пассажир, 4-летний мальчик, от полученных травм скончался на месте ДТП. ГИБДД выясняет все обстоятельства аварии.

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Видео: ВК, Пётр Завьялов

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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