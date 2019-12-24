Пострадавший чувствует себя стабильно, его скоро отправят домой.

Врачи рассказали о состоянии пилота разбившегося Су-57 в Хабаровском крае. После крушения мужчина жаловался на боль в голеностопном суставе, однако перелом не подтвердился. Пациенту сделали рентгеновский снимок, который не показал наличие травмы. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на источник в медицинских военных структурах.

Его привезли в больницу для обследования, состояние отличное, ушибов не получил прокомментировал эксперт

Сейчас пострадавшего осматривает невролог, после чего пациент уйдет домой. Напомним, что пилоту пришлось катапультироваться с истребителя. Самолет разбился во время испытаний в Комсомольске-на-Амуре. На земле жертв и разрушений не зафиксировано. Причины аварии расследует специальная комиссия. В ОАК заявили, что система аварийного покидания сработала в штатном режиме.

Ранее Piter.tv писал о том, что дело о крушении "Боинга" в Казани шестилетней давности передали в суд.

