Дело о крушении "Боинга" в Казани шестилетней давности передали в суд

О переводе уголовного дела в суд сообщила Генпрокуратура РФ.

В четверг, 12 декабря, стало известно, что уголовное дело о катастрофе авиалайнера "Боинг" авиакомпании "Татарстан", потерпевшего крушение в ноябре 2013 года, направлено в суд.

Мы сообщали о деталях трагедии. Самолет "Боинг-757" авиакомпании "Татарстан" разбился при заходе на посадку в аэропорту Казани. Самолет летел из Москвы. Погибли все члены экипажа и пассажиры, которые были на борту – в том числе сын президента Татарстана, глава республиканского УФСБ и супруга известного спортивного тележурналиста.

Стала известна причина взрыва – по данным СМИ, ей мог стать взрыв горючего, которое и взорвалось при ударе лайнера о землю.