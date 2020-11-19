Интеллект каракатиц совпадает с умственными способностями детей

В эксперименте принимали участие шесть каракатиц.

Учёные из США и Великобритании провели исследование, в ходе которого выяснилось, что каракатицы обладают достаточно развитым интеллектом. Отмечается, что умственные способности моллюсков совпадают с разумом детей, заявили исследователи в своей статье в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Каракатицы прошли тест для детей на когнитивные способности. Выяснилось, что головоногие моллюски способны противостоять соблазну перед доступной едой, дождавшись вкусную пищу.

В эксперименте принимали участие шесть каракатиц, которых разместили в резервуар с двумя закрытыми камерами с прозрачными дверцами. В камере находились кусок сырой креветки и живые стеклянные креветки. Моллюски могли опознать символы на дверях. Круг означал, что дверь тут же откроется, а треугольник - через некоторое время. Стоит отметить, что еду из одной камеры убирали, если каракатицы выбирали кусок сырой креветки.

Исследователи отметили самоконтроль и интеллект каракатиц, которые отличаются от человека и шимпанзе. Как оказалось, каракатицы могли ждать 50-130 секунд.

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