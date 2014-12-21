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Российские ученые создали препарат, останавливающий развитие болезни Альцгеймера
Сегодня, 19:28
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kraratau27

Российские ученые создали препарат, останавливающий развитие болезни Альцгеймера

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Препарат облегчит симптомы потери памяти.

Ученые Института цитологии РАН в Петербурге нашли препарат, который может предовратить уничтожение нервных клеток при болезни Альцгеймера. Об этом сообщил научный сотрудник организации Владимир Лазарев.

Ученый рассказал, что эксперимент проводился на мышах. В ходе исследования специалисты выявили, что препарат способен уменьшить потерю памяти - основной симптом заболевания.

Лекарство представляет собой производное гидрокортизона, который даже в низких концентрациях останавливает появление белковых комплексов - причину потери памяти. 

Ранее в Piter.tv сообщали, что доктор Мясников назвал опасное для сердца лекарство. 

Фото: pixabay

Теги: альцгеймер, медицина, наука, открытия, ран, россия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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