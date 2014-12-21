Российские ученые создали препарат, останавливающий развитие болезни Альцгеймера

Препарат облегчит симптомы потери памяти.

Ученые Института цитологии РАН в Петербурге нашли препарат, который может предовратить уничтожение нервных клеток при болезни Альцгеймера. Об этом сообщил научный сотрудник организации Владимир Лазарев.

Ученый рассказал, что эксперимент проводился на мышах. В ходе исследования специалисты выявили, что препарат способен уменьшить потерю памяти - основной симптом заболевания.

Лекарство представляет собой производное гидрокортизона, который даже в низких концентрациях останавливает появление белковых комплексов - причину потери памяти.

Ранее в Piter.tv сообщали, что доктор Мясников назвал опасное для сердца лекарство.

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