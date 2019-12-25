Инки была усыплена из-за онкологии.

Умерла кошка из мема "кричащий плачущий кот". Об этом в собственном аккаунте в Twitter заявила владелица питомца по кличке Инки. Напомним, что изображение животного в социальных сетях используется в качестве обозначения степени грусти.

Владелица кошки объяснила, что Инки болела раком. Животное решили усыпить, так как опухоль начала мешать питомцу нормально функционировать. Женщина отметила, что сейчас чувствует спокойствие, так как ее любимица больше не страдает. Однако она опустошена потерей. Вместе с Инки женщина прожила 11 лет.

Она была спокойна и расслаблена. Я и моя мама — два самых любимых человека Инки — были рядом, когда она умерла владелица Инки

Напомним, что мем "кричащий плачущий кот" появился в 2015 году. На картинке животное выглядит так, как будто плачет.

Ставший популярным мемом "успешный ребенок" вырос и показал себя.

Фото: Twitter/watery_day

