Сэм Гример рассказал, что чувствует, став известным в 11 месяцев.

Ставший популярным мемом "Успешный ребенок" вырос и показал себя. Ролик опубликован на YouTube-канале BuzzFeed. Героем видео стал 14-летний юноша по имени Сэм Гример, детская фотография которого ранее стала очень известно в Интернете.

Мои чувства смешались. Я хотел быть обычным ребенком и в то же время думал о том, как круто, что со мной это произошло Сэм Гример, "успешный ребенок"

Молодой человек рассказал, что мем с его участием был создан в 2007 году, когда Сэму было 11 месяцев. В кадре мальчик сжимал в руке горсть песка. Этот символ стал шуточным изображением успешной жизни для пользователей социальных сетей.

Родители мальчика из мема заявили, что сначала удивились такой популярности их ребенка, но после им понравилось, что его лицо используется для обозначения успеха. Они заявили, что это символично: Сэм родился недоношенным, а в полгода ему пришлось перенести серьезную операцию.

Robert B. Weide попросил прекратить использовать его имя как мем.

Видео: Youtube/ BuzzFeedVide