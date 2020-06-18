Robert B. Weide попросил прекратить использовать его имя как мем

Режиссеру не нравится как его имя используется в Интернете.

Роберт Б. Уайди попросил прекратить использовать его имя как мем. Об этом режиссер заявил в собственном Twitter-аккаунте. Американцу не нравится, что его имя и фамилия используются в Интернете в качестве символа для нелепых ситуаций, неудач и несмешных шуток.

Нет, нет, нет. Ради Бога. Остановитесь Роберт Б. Уайди, американский режиссер

Кинематографист приложил к посту фотографию мужчины, который набил его имя у себя на спине. Надпись гласила: "Срежиссировано Робертом Б. Уайди" (Directed by Robert B. Weide).

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