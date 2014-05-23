Петербуржец отсудил у авиакомпании 100 тысяч рублей за гибель кошки в самолете

Суд взыскал с перевозчика материальный и моральный ущерб.

Житель Санкт-Петербурга отсудил у авиакомпании 100 тысяч рублей из-за трагической гибели своей кошки на борту самолета. Инцидент произошел в 2022 году во время перелета мужчины в Калининград.

Петербуржец путешествовал с тремя питомцами. Две кошки находились в багажном отсеке в специальных переносках, а третья — вместе с хозяином в салоне. После приземления пассажиру сообщили, что одно из животных в багаже погибло. Причиной стало нападение собаки, которая проникла в переноску и загрызла кошку.

В суде мужчина указал, что собаку перевозили без намордника, специальной клетки и защитных сеток. Судья частично удовлетворил иск петербуржца. В итоге с авиакомпании взыскали материальный ущерб, компенсацию морального вреда и штраф. Общая сумма выплат составила 100 тысяч рублей.

