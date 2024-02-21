Инвалид получила компенсацию за лекарство благодаря петербургской прокуратуре

Местная жительница страдает онкологическим заболеванием и нуждается в непрерывном приеме дорогостоящего препарата.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства в сфере здравоохранения по обращению 36-летней женщины с инвалидностью. Местная жительница страдает онкологическим заболеванием и нуждается в непрерывном приеме дорогостоящего лекарства. Однако она не была обеспечена препаратом и в декабре прошлого года купила его на свои деньги, сообщили 10 марта в надзорном ведомстве.

В ходе проверки прокуратуры заявительнице выплачены средства, потраченные на медикамент.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургская прокуратура помогает девочке с инвалидностью вернуть средства за лекарство. Ребенку назначили прием препарата, также были оформлены рецепты на его бесплатное получение. Но из-за отсутствия медикамента в аптечной сети потерпевшую не обеспечили лекарством.

Фото: Piter.TV