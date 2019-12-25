Петербургская прокуратура помогает девочке с инвалидностью вернуть средства за лекарство

Ребенку назначили прием лекарственного препарата, также были оформлены рецепты на его бесплатное получение.

Прокуратура Петроградского района Петербурга провела проверку по обращению матери 13-летней девочки с инвалидностью, сообщили 2 марта в надзорном ведомстве.

Ребенку назначили прием лекарственного препарата, также были оформлены рецепты на его бесплатное получение. Но из-за отсутствия медикамента в аптечной сети потерпевшую не обеспечили лекарством. По этой причине женщина покупала препарат на собственные деньги.

Прокурор направил в суд исковое заявление к городскому комитету по здравоохранению с требованием о взыскании компенсации за самостоятельно приобретенный медикамент. В настоящее время его рассматривают.

Фото: Piter.TV