Петербургская прокуратура помогает девочке с инвалидностью вернуть средства за лекарство
Сегодня, 9:21
Ребенку назначили прием лекарственного препарата, также были оформлены рецепты на его бесплатное получение.

Прокуратура Петроградского района Петербурга провела проверку по обращению матери 13-летней девочки с инвалидностью, сообщили 2 марта в надзорном ведомстве. 

Ребенку назначили прием лекарственного препарата, также были оформлены рецепты на его бесплатное получение. Но из-за отсутствия медикамента в аптечной сети потерпевшую не обеспечили лекарством. По этой причине женщина покупала препарат на собственные деньги. 

Прокурор направил в суд исковое заявление к городскому комитету по здравоохранению с требованием о взыскании компенсации за самостоятельно приобретенный медикамент. В настоящее время его рассматривают. 

Ранее мы рассказывали о том, что пансионат для пенсионеров на Авиационной закроют по требованию прокуратуры. 

Фото: Piter.TV 

