Самка афалины скончалась в крошечном резервуаре размером с ванную, где прожила два года.

Умер самый одинокий дельфин в мире. Об этом сообщили в благотворительной организации США The Dolphin Project. Сотрудники пытались спасти дельфина и других животных после того, как аквариум с ними оказался на продаже. Однако новые владельцы не стали продавать питомцев.

Эти животные должны находиться в дикой природе, а не плавать в отвратительной воде в резервуаре размером с ванную для развлечения человека прокомментировали посетители Морского парка в Теси

Известно, что погибшее животное находилось в крошечном бассейне заброшенного аквариума в Японии. Самка афалины по кличке Хани была поймана около поселка Тайдзи, в котором ежегодно охотятся на дельфинов. Жестокое развлечение было показано в документальном фильме "Бухта", завоевавшем кинопремию "Оскар" в 2009 году.

Хани содержалась в аквариуме вместе с 45 пингвинами и сотнями рыб. Руководству аквариума пришлось закрыться в 2011 году из-за ядерного кризиса на Фукусиме и отсутствия достаточного количества посетителей. В 2018 году журналисты обнаружили брошенных животных. Последние два года жизни Хани провела в резервуаре Морского парка в городе Теси, к востоку от столицы Японии. Она скончалась 29 марта. Пользователи соцсетей не раз писали, что животные в океанариуме содержатся в плохих условиях.

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Видео: dailymail.co.uk