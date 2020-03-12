Украинское Госбюро расследований вызвало Петра Порошенко на допрос

По какому делу планируется процедура, не уточняется.

Государственное бюро расследований Украины на 13 марта вызвало на допрос бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщило агентство УНН. По какому делу планируется процедура, не уточняется.

Накануне политик из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что благодаря его обращению против Порошенко возбудили дело. Оно коснулась декларирования недостоверной информации за 2018 год. Экс-президент в ответ на это отметил, что имеет постановление суда, согласно которому дело обязано быть закрытым. Госбюро парировало, что суд не обязывал ведомство прекращать уголовное дело.

Порошенко несколько десятков раз пропускал допросы по 16 уголовным делам. Поведение политика довело до того, что Порошенко разрешили принудительно привести на допрос в качестве свидетеля.

Ранее мы рассказывали, что Верховная рада утвердила новый состав украинского кабмина.

Видео: Петро Порошенко / YouTube