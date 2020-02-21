Украинский суд разрешил принудительно привести Петра Порошенко на допрос

Экс-президент Украины будет свидетелем 28 февраля.

Украинский суд позволил принудительно привести экс-президента страны Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля, поделились на канале "112. Украина". Распоряжение составлено по ходатайству Государственного бюро расследований.

На прошлый допрос в Госбюро Порошенко не явился из-за отъезда за границу и в целом пропустил около 30 допросов в 16 уголовных делах. 28 февраля политик будет вынужден прийти на процесс. Отмечается, что решение не подлежит обжалованию.

Ранее Порошенко не пустили в зал, где выступал Зеленский на Мюнхенской конференции.