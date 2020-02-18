Порошенко не пустили в зал, где выступал Зеленский на Мюнхенской конференции

Свидетелями инцидента стали немецкие депутаты от Европарламента.

Охрана Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) не пустила экс-президента Украины Петра Порошенко в зал, где выступал нынешний глава страны Владимир Зеленский. Об этом пишет Monavista Daily.

Свидетелями инцидента стали немецкие депутаты от Европарламента. Отмечается, что с помощью подконтрольных СМИ Порошенко хотел создать видимость участия в конференции. В одном из интервью он даже похвастался, что благодаря ему с сайта мероприятия сняли скандальный план "Двенадцать шагов по укреплению безопасности на Украине".

Ранее мы писали, что политолог раскритиковал выступление Зеленского в Польше.

Видео: YouTube / Зе!Президент, Петро Порошенко