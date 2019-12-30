Политолог раскритиковал выступление Зеленского в Польше

Он заявил, что президент Украины выставил себя идиотом.

Политолог, директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко раскритиковал выступление Владимира Зеленского в Польше. В своем Facebook он написал, что президент Украины произнес русофобскую речь, которую будто бы позаимствовал у своего предшественника Петра Порошенко, и тем самым закономерно выставил себя идиотом.

Белашко отметил, что Зеленский читал свою речь, запинаясь, будто бы впервые видел текст. Политолог считает это провалом спичрайтеров, которые использовали речь либо Порошенко, либо Яценюка и даже "не удосужились" адаптировать ее под нынешнего главу государства, который является внуком ветерана войны.

Президент Украины, выступая на пресс-конференции в Польше, заявил, что причиной Второй мировой войны стал сговор "тоталитарных режимов", а именно СССР с нацистской Германией. Кроме того, он перечислил украинцев, участвовавших в операции по освобождению Освенцима, при этом умолчав, что концлагерь освободили солдаты Красной Армии. В Кремле назвали слова Зеленского оскорбительными не только для россиян, но и для всех жителей СНГ.

Видео: YouTube / Зе!Президент