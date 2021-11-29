Украинский журналист Скачко предупредил о риске "дробления" страны

По его мнению, часть страны войдет в состав РФ.

Отказ властей Украины от выполнения Минских договоренностей приведет к "дроблению" государства. Об этом заявил журналист Владимир Скачко в эфире Youtube-канала Topinform.

Он уверен, что часть страны войдет в состав РФ. По словам Скачко, Минские соглашения сдерживают Украину от превращения ее в противопоставление России, и Москва не намерена отступать от них.

Сначала России отходят Донецкая и Луганская область не в виде этих обломков ЛДНР, а полностью. Потом туда же идут области, которые, отчаявшись выжить самостоятельно в составе Украины, начнут повторять путь Крыма и путь ЛДНР. Владимир Скачко, украинский журналист

В середине сентября текущего года подобное мнение высказал бывший заместитель украинского министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. По его мнению, после выхода Украины из Минских соглашений Россия получит возможность попытаться использовать собственную армию на украинской территории, обосновывая это тем, что русскому населению необходима защита от геноцида.

Ранее в Киеве пенсионер съел хлеб, оставленный у мемориала в память о жертвах Голодомора.

Видео: Youtube/Topinform