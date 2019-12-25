Экс-замминистра Тука: выход Киева из Минских соглашений приведет к вводу Россией армии

Чиновник напомнил о том, чего РФ ждет от Украины.

Экс-заместителя украинского министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил СМИ о том, что выход Киева из Минских соглашений приведет к вводу Россией армии. Своей позицией бывший чиновник поделился с журналистами онлайн-издания "Обозреватель". Эксперт уверен, что именного такого варианта развития событий Москве предпочтительнее дождаться от соседнего государства.

Если Украина официально выйдет из минского процесса, возможна организация провокаций, которые будут использованы Россией как основание для введения, возможно, собственных вооруженных сил под эгидой защиты русского населения от геноцида". Георгий Тука, экс-замглавы министра по оккупированным территориям

Специалист уверен, что после выхода Украины из Минских соглашений РФ получит возможность попытаться использовать собственную армию на украинской территории территории, обосновывая это тем, что русскому населению необходима защита от геноцида.

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