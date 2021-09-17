Арестович допустил возвращение Донбасса военным путем

На Украине объяснили, что ждут "болезни руководства РФ".

Украинский государственный служащий и советник президента Владимира Зеленского по вопросам Донбасса Алексей Арестович допустил возвращение региона под контроль Киева военным путем. Такое заявление специалист сделал в эфире местного телеканала "1+1".

Мы не знаем как будет деоккупирован Донбасс, мы готовимся к разным вариантам. Стратегия заключается в политико-дипломатическом пути урегулирования. И вариант "Б" — это не тот, о котором говорил президент, это я формулирую — военный путь. Алексей Арестович, эксперт

Киевский представитель в Трехконтактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе озвучил один из возможных вариантов решения проблемы. Он заметил, что вооруженное вмешательство в вопрос возможно, например, в том случае, если станет известно о болезни российского руководства. В этом случае, по словам Арестовича, у Украины появится около трех или пяти суток на то, чтобы реализовать силовой метод возвращения Донбасса.

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Фото и видео: YouTube / 1+1

