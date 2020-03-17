Алексей Арестович оценил возможную поставку американцами ПВО "Железный купол" на Украину.

На Украине рассказали, как будут использовать систему "Железный купол". В эфире на местном телеканале "Украина-24" советник офиса президента Владимира Зеленского и представитель Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Арестович подчеркнул, что США могут предоставить систему ПВО, которой сейчас также пользуется Израиль. Система позволит Украине увеличить боеспособность армии и защитить критически важные инфраструктурные объекты.

Она прикрывает район площадью 150 квадратных километров и с вероятностью 90% перехватывает все ракеты. Основное ее назначение - перехват неуправляемых тактических ракет дальностью до 70 километров. Алексей Арестович, советник Зеленского по Донбассу

Специалист заметил, что Россия обладает такими тактическими неуправляемыми ракетами как "Смерч", "Град" и другими. С помощью ПВО Киев будет способен прикрыть территорию 15 на 10 километров (город среднего размера, например, Мариуполь) или какую-либо зону, в которой располагаются войска. Арестович заметил, что получение Я"Железного купола" не станет для Украины панацеей, как и любая другая система, так как ни одна из них не может выполнять универсальные задачи.

Арестович объяснил слова о "курорте для мальчиков" на Донбассе.

Фото и видео: YouTube / Украина-24