Советник президента Украины отметил, что интервью было дано еще в 2017 году.

Украинский советник офиса президента Владимира Зеленского по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе Алексей Арестович объяснил слова о "курорте для мальчиков" на Донбассе. По словам чиновника, опубликованное недавно интервью на самом деле давалось им четыре года назад. В ней он назвал "Антитеррористическую операцию" Киева на юго-востоке страны "курортом для мальчиков".

Интервью было посвящено информационной войне против Украины. И журналист задал мне вопрос о раскачке эмоциональной ситуации месседжами, вроде: "наши парни гибнут зря", "все в АТО непрерывно страдают", "мы все должны ходить в трауре, салюты запретить, страна не должна радоваться, пока хоть один солдат воюет". В общем, "все плохо". Алексей Арестович, советник Зеленского

Напомним, что в 2017 году Арестович не занимал государственных или других официальных постов. Он дал интервью изданию "Апостроф" в качестве военного эксперта. Спикер заметил, что на правах бывшего военного, который ранее сам проводил в АТО много времени, дал эмоциональный ответ. По слова Арестовича, сейчас бы он сформулировал свою позицию более строго.

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Видео: TikTok / vladzaki