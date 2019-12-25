Журналист призвал развивать идею Арестовича по переименованию Украины.

Украинский журналист Дмитрий Гордон предложил переименовать Украину в Россию-1. Такое заявление представитель СМИ сделал в эфире местного телеканала "Украина 24". Он надеется на дальнейшее обсуждение инициативы по переименованию государства. Ранее Алексей Арестович высказал мнение о том, что страна должна называться Русь-Украина. Телеведущий высказался как о хорошей идее намерение "потроллить Россию".

Но я пошел бы дальше. Назвать Украину тогда — Россия-1. Чтобы та Россия, которая та Россия, была Россией-2. Вот это был бы троллинг высшего порядка. Причем не телевизионной канал, а страна. Дмитрий Гордон, украинский журналист

Позже журналист назвал свои слова шуткой. Арестович также заметил, что говорил о переименовании Украины в шутливой форме. Советник президента призвал общественность считать свое высказывание личной позицией, а не официальной позицией Киева.

Гордон назвал непонятным запрет Моргенштерну въезда на Украину.

Фото: YouTube / Україна 24