Гордон назвал непонятным запрет Моргенштерну въезда на Украину

Журналист заявил, что российский исполнитель не высказывался плохо об Украине.

Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал непонятным запрет российскому артисту Моргенштерну въезда в страну. Об этом гость программы сообщил в эфире местного телеканала "Украина-24". Он прокомментировал решение, принятое Министерством культуры. Гордон заметил, что хорошо относится к рэперу.

Я думаю, что это преувеличение, потому что я изучал вопрос — Моргенштерн в Крыму не был. И ничего плохого об Украине никогда не говорил. Поэтому для меня этот запрет непонятен, честно скажу. Дмитрий Гордон, украинский журналист

Напомним, что в апреле 2021 года Минкульт Украины назвал исполнителя Моргенштерна угрозой национальной безопасности страны. Артист не может посещать страну. Рэпер подал судебный иск в СБУ из-за попадания в реестр лиц, создающих угрозу государству. Он попросил суд признать незаконным это внесение.

Гордон ответил Лукашенко после того, как президент назвал его мерзавцем.

Фото: YouTube / Дмитрий Гордон