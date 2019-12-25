Гордон ответил Лукашенко после того, как президент назвал его мерзавцем

Украинский журналист отреагировал на упоминание президентом Белоруссии его персоны в негативном ключе.

Украинский журналист Дмитрий Гордон ответил белорусскому президенту Александру Лукашенко после того, как политик назвал его мерзавцем. В Минске заметили, что представителя СМИ следует посадить в следственный изолятор. После этого Гордон выпустил видеоролик, в котором прокомментировал пресс-конференцию Лукашенко и его обращение к своей персоне.

Гордон напомнил, что в 2020 году приехал в Белоруссию перед президентскими выборами. Он объяснил, что на Украине уважали Лукашенко, который был у власти на тот момент уже 26 лет, который противостоял Путину и не давал республику в обиду. Гордону Лукашенко пообещал, что если русские захотят пройти через территорию Белоруссии на Украину, то Минск не даст им этого сделать и предупредит Киев об этом заблаговременно.

Мне это интервью очень понравилось – вы харизматичный, интересный человек. Я не мог тогда даже предположить, что пройдет несколько дней, и вы, не выиграв эти президентские выборы, решите узурпировать власть. Более того, решите варварски бороться с собственным народом. Дмитрий Гордон, украинский журналист

Гордон уверен, что после выборов Лукашенко начал творить с народом "невесть что" несмотря на "с треском проигранные" выборы. Журналист полагает, что отец нации, которым себя считает политик, не может так издеваться над обычными людьми. Он напомнил, что общество видело ролики, на котором омон хватал активистов без суда и следствия, а также, как силовики издеваются над пойманными.

Я не предполагал, что вы продержитесь год. А вы продержались этот год. Это удивительная история. Я думал, что вас сметут, снесут. Но, к сожалению, белорусы оказались не такими решительными. Дмитрий Гордон, украинский журналист

Лукашенко заявил, что при необходимости в Белоруссии разместят российских военных.

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