Лукашенко заявил, что при необходимости в Белоруссии разместят российских военных

На территории страны могут появиться также китайские или украинские военные базы в случае необходимости.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время "Большого разговора" с журналистами заявил, что на территории страны в случае необходимости разместят российскую армию.

По его словам, в Евросоюзе размещены миллионы американских военных объектов. Часть из них оснащен ядерным оружием. По этой причине он призывает страны Запада "не париться" по поводу того, что в Белоруссии могут появиться российские военные базы.

Лукашенко подчеркнул, что в стране также могут появиться украинские или китайские базы. По словам президента. Страны Запада этим вопрос озадачены быть не должны.

Лукашенко также предложил Западу сесть за стол переговоров.

Видео: Youtube/СБ ТВ