Лукашенко предложил Западу сесть за стол переговоров

По его словам, в третьей мировой войне не будет победителей.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Запад сесть за стол переговоров, чтобы избежать начала третьей мировой войны. Об этом он заявил в ходе "Большого разговора" с журналистами и общественниками.

По словам белорусского лидера, противостояние Белоруссии и России с Евросоюзом может привести к точке невозврата, поэтому все чаще возникает острая необходимость в конструктивном диалоге.

Вы же [страны Запада] развяжете третью мировую войну. Вы что, к этому толкаете нас с россиянами? Вы что, хотите победить в этой войне? Не будет победителей, а если будут - это не вы. Поэтому успокойтесь. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Он подчеркнул, что все попытки "снести президента" республики обречены на провал.

Ранее Лукашенко прокомментировал обвинения в диктатуре в свой адрес. По словам главы Белоруссии, он никогда никому ничего не диктовал и не собирается этого делать. Лукашенко подчеркнул, у властей страны нет ресурсов для такой формы правления.

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