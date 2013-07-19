Лукашенко: события в Афганистане показали истинную сущность западной демократии

Он обратил внимание на кадры, где желающие вылететь из страны на американских самолетах афганцы взбирались на крылья самолетов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что истинную сущность западной демократии показали события в Афганистане. Он призвал белорусов из этого извлечь уроки, сообщает агентство БелТА.

Лукашенко обратил внимание на видео, на кадрах которых заметно, что афганцы, которые из страны хотели вылететь на американских самолетах, цеплялись за крылья, стойки шасси. В результате люки закрывались и люди падали с высоты, и даже погибали.

Глава страны подчеркнул, что ясен моттив дестабилизации ситуации в Белоруссии.

Материальный интерес - поделить и распродать народную, государственную собственность. И глубоко наплевать им на то, что у многих белорусов жизненный уровень значительно упадет. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

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