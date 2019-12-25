В петербургских ТРК могут заработать детские центры развлечения

Обращение к властям неделей ранее направили крупные детские развлекательные центры и их арендодатели.

В комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга РБК сообщили, что в ближайшее время будет принято решение о возможности снять ограничения с детских развлекательных центров в ТРК.

Обращение к властям неделей ранее направили крупные детские развлекательные центры и их арендодатели. Они попросили разрешить им возобновить работу при условии вакцинации 100% сотрудников.

В комитете подтвердили, что для открытия детских центров хотят использовать успешный опыт перезапуска фуд-кортов. Так, помимо вакцинации сотрудников, в центрах должны установить бактерицидные излучатели, дополнительные перегородки.

Ранее Смольный отказался возмещать рестораторам обещанные коронавирусные потери.

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