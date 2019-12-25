Смольный отказался возмещать рестораторам обещанные коронавирусные потери

В 2020-2021 гг. заведения на фуд-корте не работали в общей сложности 10 месяцев.

Правительство Петербурга отказалось выплачивать рестораторам обещанные компенсации за простой заведений из-за коронавируса. Это следует из обращения объединения "Рестоград" губернатору Александру Беглову.

Согласно документу, меры поддержки обсуждались последние полгода. Все условия были согласованы, однако в начале августа Комитет по финансам отказал в выплате компенсаций. Причиной стало обещание Минэкономразвития выделить гранты для субъектов МСП, деятельность которых была приостановлена из-за временных ограничений. При этом новые меры распространяются на новые ограничения, и поэтому компенсацию не получит большая часть компаний.

Рестораторы напомнили Беглову, что в 2020-2021 гг. заведения на фуд-корте простаивали в общей сложности 10 месяцев (с 26 марта по 12 сентября 2020 года и с 9 ноября 2020 года по 12 февраля 2021 года). В это время компании остались без выручки. Многие бизнесмены вынуждены были брать кредиты, чтобы сохранить персонал и платить ему зарплату.

Ранее мы писали, что во время пандемии в Петербурге закрылись 22 тысячи предприятий.

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