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Во время пандемии в Петербурге закрылись 22 тысячи предприятий
Сегодня, 13:29
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Во время пандемии в Петербурге закрылись 22 тысячи предприятий

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В Смольном отметили, что оценивать факт полного закрытия предприятий сложно, поскольку многие из них просто перешли на другой формат работы.

За полтора года пандемии с рынка Петербурга ушли более 22 тысяч предприятий, передают "Невские новости" со ссылкой на комитет по экономической политике и стратегическому планированию города.

По данным комитета, в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства в августе текущего в Петербурге числятся 337 546 субъектов малого и среднего предпринимательства, тогда как в январе 2020 года их было более чем на 22 тыс. больше – 359 777.

В комитете полагают, что сокращается число юридических лиц не только из-за закрытия организаций в период пандемии, но из-за того, что  из Реестра Федеральной налоговой службой России исключаются предприниматели, не предоставившие сведения в ФНС либо переставшие соответствовать критериям малого и среднего предпринимательства. Эксперты также уверены, что предприятия уходят с рынка из-за изменения организационно-правовых форм ведения бизнеса, а также введение специального режима "Налог на профессиональный доход".

Вместе с тем судить о полном закрытии ряда предприятий сложно, потому что многие из них просто сменили формат, а часть ИП перешли в ряд самозанятых.

Ранее мы писали, что Петербург вошёл в топ-3 городов России по числу самозанятой молодёжи.

Фото: pexels

Теги: коронавирус, петербург, предприятия петербурга
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Коронавирус в Петербурге,

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