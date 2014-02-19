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Петербург вошёл в топ-3 городов России по числу самозанятой молодёжи
Сегодня, 19:42
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Петербург вошёл в топ-3 городов России по числу самозанятой молодёжи

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В городе зарегистрировано более 3100 самозанятых несовершеннолетних.

Петербург находится на втором месте среди городов России по количеству самозанятой молодежи (младше 18 лет). Об этом сообщает пресс-служба Смольного. 

В настоящее время в городе зарегистрировано более 3100 самозанятых несовершеннолетних. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, в городе проживает инициативная молодежь, стремящаяся развиваться и зарабатывать. 

Город старается оказывать активной молодежи помощь. Для ребят доступны консультации и курсы в городском Центр развития и поддержки предпринимательства. На базе центра "Мой бизнес" работает Центр молодежного инновационного творчества, в котором можно воспользоваться необходимым оборудованием для создания бизнес-проектов. Также поддержка самозанятым оказывается в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Ранее мы писали, что в трех районах Петербурга откроются филиалы коворкинг-пространства "ПРОСТО"

Фото: pexels.com

Теги: молодежь, рейтинг, самозанятые
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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