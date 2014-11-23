В трех районах Петербурга откроются филиалы коворкинг-пространства "ПРОСТО"

Филиалы появятся в Калининском, Московском и Василеостровском районах.

В трех районах Петербурга откроются филиалы молодежного коворкинга "ПРОСТО", сообщает пресс-служба Смольного.

Новые пространства будут открыты в Калининском, Московском и Василеостровском районах. В каждом из районов проживают более 48 тысяч молодых людей.

В Василеостровском районе молодежь сможет развивать как себя, так и личный бренд. В Калининском районе пространство будет актуально для ребят, которые ищут место для самостоятельной и командной работы. В Московском районе молодые люди смогут реализовать собственные идеи.

Аудитория площадки насчитывает более 60 тысяч молодых людей. Со всего города молодежь приезжает в этот коворкинг учиться и работать.

Ранее мы писали, что в Петербурге открылся технологический коворкинг для предпринимателей.

Фото: пресс-служба Смольного