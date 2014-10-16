В Петербурге открылся технологический коворкинг для предпринимателей

Офисное пространство будет работать на базе дополнительного офиса Центра "Мой бизнес". Оно рассчитано на 22 рабочих места.

В Красногвардейском районе рядом с метро "Ладожская" открыли первый в Петербурге технологический коворкинг для предпринимателей. Об этом рассказали в субботу, 14 августа, в пресс-службе администрации Красногвардейского района.

Офисное пространство будет работать на базе дополнительного офиса Центра "Мой бизнес". Оно рассчитано на 22 рабочих места. В коворкинге есть дополнительные технические возможности. Петербуржцы могут использовать печать, сканировать, создавать фото или видеоматериалы, изготавливать образцы и прототипы продукции с помощью 3D технологий.

Ранее Piter.tv писал, что компания "ВКонтакте" открыла третий штаб в Петербурге. Необходимость нового штаба объяснили ростом компании.

Фото: pexels