Компания "ВКонтакте" открыла третий штаб в Петербурге

Необходимость третьего штаба объяснили ростом компании.

У "ВКонтакте" появился новый офис, он расположился на Большой Морской, 30 около Исаакиевского собора. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Офис социальной сети занял второй, третий и четвертый этаж здания. В будущем также шестой этаж и открытую террасу. Для сотрудников открыт коворкинг, в котором рабочее место не закреплено за кем-то одним.

Сейчас мы завершаем ремонтные работы и наводим уют на верхних этажах, но офис уже принимает сотрудников. Прийти поработать на Большую Морскую смогут те, кому обязательно нужно находиться в штабе, а большая часть команды продолжит трудиться в удалённом режиме. Марина Краснова, CEO ВКонтакте.

У "ВКонтакте" уже есть два офиса в Петербурге — у Красного моста и в Доме Зингер. Здание на Большой Морской, таким образом, стало третьим.

Всего в компании в разных городах работают 1400 человек.

Фото: пресс-служба "ВКонтакте"