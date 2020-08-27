Петербургский ТРК Голливуд примет первых гостей уже 1 декабря

Это раньше плана.

В Санкт-Петербурге торгово-развлекательный комплекс "Голливуд" откроется для посетителей 1 декабря. Новая дата стала уже четвертым изменением сроков технического открытия в текущем году. Ранее организаторы планировали провести праздничную церемонию 6 декабря.

По информации организаторов, посетителям подготовят четыре тематические площадки с шоу-номерами, модный показ с участием арендаторов центра, выступления фешен-стилистов, розыгрыши призов и стендап-программу. В качестве специальных гостей заявлены Полина Подплетенная и Елена Крыгина. Хедлайнерами мероприятия станут группа "Марсель" и певица Ханна.

В комплексе "Голливуд" разместятся российские и международные бренды, включая Samsung, Guess, "Золотое яблоко", двухуровневый Lime, Love Republic и первый в городе магазин Bosco.

Также в день открытия начнут работу фуд-холл, кинотеатр "Киноград" в новой концепции, детский центр TeikaBoom, лаундж-зоны и площадки для мероприятий.

Фото: Nikoliers