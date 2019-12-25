Первый магазин сувениров "Петербургский дизайн" открылся в Невском Центре

Более 20 местных брендов представили продукцию в новом pop-up магазине Петербурга.

Первый pop-up магазин проекта "Петербургский дизайн" начал работу в торговом комплексе "Невский Центр" с сувенирной продукцией более 20 местных производителей. Об этом сообщил комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

Магазин площадью 20 квадратных метров расположен на первом этаже торгового комплекса. Реализация проекта запланирована на период три месяца до конца января 2026 года. В ассортименте представлены изделия двадцати петербургских брендов. Глава комитета Александр Ситов заявил о возможности местной сувенирной продукции конкурировать с зарубежными аналогами. Проект реализуется правительством города совместно с Фондом развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Основная задача проекта создание условий для роста и развития местных производителей сувениров.

Фото: Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.