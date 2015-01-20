Петербург готовится к открытию крупнейшего ТРЦ "Голливуд" за 9 лет

Новый ТРЦ "Голливуд" в Петербурге объединит магазины, рестораны и фуд-холлы.

В Приморском районе Петербурга завершается строительство многофункционального торгово-развлекательного комплекса "Голливуд". Его площадь составляет 115 тыс. м², из которых 60 тыс. м² — арендная. Уровень заполняемости объекта на момент запуска оценивается в 80 %. Об этом сообщили в консалтинговой компании Nikoliers.

ТРЦ расположен на Коломяжском проспекте, д. 22, вблизи станции метро "Пионерская", пассажиропоток которой достигает 70 тыс. человек в день. Район отличается высокой плотностью жилой застройки и удобной транспортной доступностью — рядом проходят КАД, ЗСД и Приморский проспект.

Как отметили в "Nikoliers", компания сопровождала проект на всех этапах: от разработки концепции до эксклюзивного брокериджа, а теперь займётся комплексным управлением объектом. Сейчас завершаются внутренние отделочные работы и формируется финальный пул арендаторов.

В числе якорных операторов — супермаркет "Перекрёсток", фитнес-клуб DDX Fitness, сети "М.Видео", "Золотое яблоко", "Рив Гош" и Bork. Среди фэшн-брендов откроются магазины 12 STOREEZ, EKONIKA, Boggi Milano, Lime, ZARINA, Befree, LOVE REPUBLIC, Pinko, Twinset и другие. Верхние уровни комплекса займут фуд-холлы, рестораны и лаундж-зона.

Ранее сообщалось, что девелоперы теряют интерес к жилым объектам Петербурга на фоне роста ставок.

Фото: Nikoliers