В Петербурге 9 мая введут ограничения деятельности ТРЦ

Так, с 10:00 до 16:00 будут закрыты семь объектов.

В Петербурге в день Победы, 9 мая, введут временные ограничения деятельности торгово-развлекательных центров. Об этом сообщили в Смольном.

Мера вводится в целях обеспечения общественного порядка и безопасности при проведении памятных мероприятий. Так, с 10:00 до 16:00 будут закрыты следующие объекты:

– ТРЦ "Галерея";

– "Невский центр" на Невском проспекте, 114-116;

– универмаг "Большой Гостиный Двор";

– торговый дом "Пассаж";

– галерея Grand Palace";

– ТЦ "Невский атриум";

– ТРЦ "Адмирал".

На этот же период приостанавливается деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, расположенных и выполняющих работы, оказывающих услуги в указанных зданиях (помещениях) ТРЦ (комплексов) и торговых центров, а также ограничивается доступ посетителей. Пресс-служба Смольного

Запреты не распространяются на деятельность федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти города и подведомственных им организаций в рамках возложенных на них функций.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге ограничили движение гидроциклов и электросамокатов.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)