В Петербурге 9 мая введут ограничения деятельности ТРЦ

В Петербурге в день Победы, 9 мая, введут временные ограничения деятельности торгово-развлекательных центров. Об этом сообщили в Смольном.
Мера вводится в целях обеспечения общественного порядка и безопасности при проведении памятных мероприятий. Так, с 10:00 до 16:00 будут закрыты следующие объекты:
– ТРЦ "Галерея";
– "Невский центр" на Невском проспекте, 114-116;
– универмаг "Большой Гостиный Двор";
– торговый дом "Пассаж";
– галерея Grand Palace";
– ТЦ "Невский атриум";
– ТРЦ "Адмирал".
На этот же период приостанавливается деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, расположенных и выполняющих работы, оказывающих услуги в указанных зданиях (помещениях) ТРЦ (комплексов) и торговых центров, а также ограничивается доступ посетителей.
Пресс-служба Смольного
Запреты не распространяются на деятельность федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти города и подведомственных им организаций в рамках возложенных на них функций.
Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге ограничили движение гидроциклов и электросамокатов.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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