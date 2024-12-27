В Петербурге ограничили движение гидроциклов и электросамокатов

Решение принято по поручению губернатора Александра Беглова в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.

С 7 мая по 17 ноября 2025 года в Санкт-Петербурге вступят в силу временные ограничения на движение гидроциклов и некоторых маломерных судов. Запрет касается водного транспорта, не подлежащего госрегистрации, и распространяется на ряд городских рек и каналов, включая Неву, Фонтанку, Мойку и Малую Невку. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Решение принято по поручению губернатора Александра Беглова в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также реализации мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 19.10.2022 № 757.

Запрет не касается официальных структур и организаций, работающих по госзаказу, а также СМИ и киностудий — при наличии соответствующих разрешений. Использовать гидроциклы также разрешено во время согласованных спортивных мероприятий или при обслуживании объектов ТЭК.

Где и что запрещено:

Под ограничение попали водоемы в центре и вокруг него — от Благовещенского до Большого Обуховского моста, по Малой и Большой Невкам, Крюкову каналу, каналу Грибоедова и другим.

Кроме того, Оперативным штабом Санкт‑Петербурга запрещена парковка и передвижение на средствах индивидуальной мобильности: электросамокатах, гироскутерах, электровелосипедах и моноколесах:

– 6-10 мая: праздничные мероприятия ко Дню Победы

– 19-23 мая: Петербургский международный юридический форум и Невский экологический конгресс

– 18-22 июня: Петербургский международный экономический форум

– 28-29 июня: "Алые паруса"

– 27 июля: Главный военно-морской парад

Власти призывают жителей и гостей города с уважением относиться к временным мерам. Они направлены на безопасность участников мероприятий и горожан.

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Фото: Piter.tv