Девелоперы теряют интерес к жилым объектам Петербурга на фоне роста ставок

Инвесторы переходят в торговые проекты.

Объём вложений в рынок недвижимости Петербурга за девять месяцев 2025 года снизился до 62 млрд руб. — это минимум за четыре года. Об этом сообщает "КП-Петербург".

За январь–сентябрь 2025 года инвестиции в петербургскую недвижимость сократились на 28 % по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Основное падение пришлось на жилой сектор, где объём вложений уменьшился в 2,8 раза — до 19 млрд руб. Это стало самым низким показателем за последние пять лет.

По словам руководителя департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Михаила Казаряна, повышение ставок по ипотеке и рост себестоимости строительства заставляют девелоперов менять планы. Высокие процентные ставки снижают спрос на квартиры, что напрямую влияет на объёмы инвестиций.

На этом фоне структура вложений изменилась. Если ранее жильё занимало около 53 % рынка, то теперь 70 % инвестиций приходится на коммерческую недвижимость.

В сегменте торговых и гостиничных объектов зафиксирован рост. Общий объём инвестиций в коммерческую недвижимость составил 43 млрд руб., что на 29 % выше уровня прошлого года. Среди крупных сделок — продажа аутлета "Пулково" и покупка доли в ТРЦ "Лето". В гостиничном секторе вложения выросли в 2,6 раза, до 10 млрд руб.

Ранее стало известно, представители каких профессий в Петербурге получают самую высокую зарплату.

Фото: Piter.TV